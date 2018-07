El manresà Èric Montes fa un gol en la victòria del Girona

El central manresà Èric Montes va fer un dels cinc gols del Girona en la victòria contundent davant el Kerala Blasters indi (0-5). Aquesta golejada, juntament amb la de divendres davant el Melbourne City australià (0-6), va permetre al conjunt gironí proclamar-se campió de la Toyota Yaris LaLiga World, que es va dur a terme a l'Índia.

El partit, però, no va tenir un inici fàcil i, en els primers compassos, els blanc-i-vermells es van veure sorpresos per uns rivals molt més combatius del que s'imaginaven. De fet, no va ser fins a tres minuts del descans quan Montes va avançar els gironins en aprofitar una passada de Pedro Porro per superar el porter rival amb molt poc angle.

En la segona meitat, els gironins, que disposen del fisioterapeuta manresà Martí Moreno a les seves files, van seguir demostrant la seva superioritat i van anar per feina amb quatre dianes més. La primera va ser al minut 53, quan Timor va centrar i Porro va empènyer la pilota al fons de la xarxa. Només tres minuts més tard, Granell va fer el tercer en rematar una centrada d'Andzouana. Tot seguit, Gorka va haver d'intervenir a causa d'una falta a favor dels locals. El 0-4 va arribar al 73 i el va marcar Aday amb un fort xut. Finalment, al 90 Aleix García va transformar un penal per establir el cinquè i definitiu gol.

Després del partit, Montes, que va obtenir el trofeu al millor moment del partit, va declarar que «és un orgull haver pogut fer la pretemporada amb el primer equip i el gol és un premi per al partit d'avui». El bagenc també va explicar que «el meu objectiu és rendir al màxim possible allà on em diguin». Per la seva banda, Àlex Granell va ser designat millor jugador del torneig i Pedro Porro va ser l'home del partit.