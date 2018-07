arxiu particular

Pau Alsina és quart a la Copa Rodi de dirt track arxiu particular

?El jove pilot Pau Alsina va participar a la tercera prova de la Copa Rodi de dirt track que va organitzar el Moto Club Segre a l'Albí. Alsina a classificar-se quart en categoria aleví. Després d'uns entrenaments en els quals va anar de menys a més, a la primera cursa va sortir segon i en una petita errada de pilotatge va perdre una posició, i va acabar tercer. A la segona carrera va lluitar per avançar dos corredors quan anava quart, però no ho va aconseguir per poc.