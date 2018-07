Puiggròs lluitarà pel cinquè lloc mundial amb Espanya

La selecció espanyola femenina sub-17, amb la manresana del Segle XXI Estel Puiggròs a les seves files, va derrotar per un sol punt de diferència el Japó (68-69) en un matx que corresponia a la lluita per la cinquena plaça final del mundial de la categoria, que s'està disputant a Minsk (Bielorússia). Avui a partir de les 14.30 hores, Espanya i Itàlia es jugaran el cinquè lloc, mentre que les japoneses i les letones intentaran ser setenes.

Puiggròs va sortir al cinc inicial i va fer la seva millor actuació del torneig. Als 31 minuts que va ser sobre la pista va anotar 14 punts, va agafar quatre rebots, va donar quatre assistències, va recuperar dues pilotes i va finalitzar el duel amb 16 crèdits de valoració.

A la primera part hi va haver molta igualtat entre les dues formacions. Al final del quart inicial, l'equip estatal dominava per quatre punts, però en el segon període les japoneses van vèncer per la mínima, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un marcador de 32-35.

A la represa el conjunt asiàtic va fer una sortida millor que el seu rival i va finalitzar el tercer quart amb nou punts de diferència al seu favor (57-48). En el darrer període les jugadores dirigides per Mikiko Hagiwara van mostrar-se sòlides i van arribar als tres últims minuts amb set punts de marge (68-61). En aquests, Espanya no es va rendir i, gràcies a un triple de Cèlia Carbonell (amb assistència de Puiggròs), dos tirs lliures de Raquel Carrera i, sobretot, un 2+1 de Nerea Hermosa, van poder capgirar l'electrònic i endur-se una victòria treballada.