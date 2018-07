Servei mèdic i de logística bagenca a l'europeu de les Picornell

?Els campionats d'Europa de waterpolo, celebrats aquests dies a les piscines Picornell no han tingut cap esportista de casa nostra. De totes formes, sí que hi ha hagut protagonisme bagenc en altres àmbits a les seleccions espanyoles, tant la masculina com la femenina. El servei mèdic, amb Albert Estiarte al capdavant, ha comptat amb professionals, la majoria del Cimetir de la Clínica de Sant Josep, com la doctora Griselda Sirvent i els fisioterapeutes Òscar Muncunill i Marc Estiarte. Marcel·lí Massafret ha tingut cura de la preparació física. Pel que fa a la logística, Carla Fargas ha format part de l'organització dels campionats, i Laia Muns i Gaspar Ventura, de l'equip de suport als àrbitres. A la foto de l'esquerra, Òscar Muncunill, Albert Estiarte, Marc Estiarte i Griselda Sirvent; a la foto de la dreta, Carla Fargas, Gaspar Ventura i Laia Muns