Set judokes del Bages i el Moianès superen els exàmens de pas de grau de judo

?Es van celebrar al poliesportiu de les Llars Mundet de Barcelona els exàmens de pas de grau de cinturó negre 1r Dan fins a 4t Dan de Judo organitzats per la Federació Catalana. El quadre d'honor de cinturons negres s'ha ampliat amb cinc nous 1rs Dans per Esport-7, una altre per al Judo Moià i un 2n Dan per al Judo Santpedor. Concretament, Álex Martin, Noèlia Jardo, Joan Broto, Albert Graner i Sergi Agundez d'Esport7, Laia Garolera del Judo Moià, i Ricard Sánchez del Judo Santpedor.