Sopar de gala per acomiadar l'elit mundial del tir

Sopar de gala per acomiadar l'elit mundial del tir marta pich/CLUB TIR PRECISIó manresa

?El Club Tir Precisió Manresa va voler tancar el 3r World Rimfire Championship amb un lluït sopar de gala a la Torre Busquet. La junta directiva encapçalada per Xavier Llorente ha cuidat de forma extrema tots els detalls de l'organització i, per tant, no podia permetre que l'elit mundial del tir marxés de Manresa sense conèixer els seus restaurants i gastronomia. A la foto, Llorente s'adreça als comensals