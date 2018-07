Argentina guanya Colòmbia als penals en la final femenina

? El Mundialet Intercultural de Manresa ha deixat finals molt interessants en totes les categories. En fèmines, Argentina va guanyar Colòmbia a la tanda de penals després de finalitzar amb empat a tres el partit. Catalunya va ser tercera després que Paraguai no es presentés al partit. En veterans, el títol se'l va endur Espanya, que va derrotar 3-1 el Paraguai en la final. Bolívia va ser tercera després de der-rotar la República Dominicana. Pel que fa a les finals de categoria base, en juvenils, el Marroc va derrotar Bèlgica 5-4. Diapo va ser tercera després de derrotar Holanda en els penals. En cadet, el campió va ser Catalunya imposant-se a Xile als penals després de finalitzar el partit 3-3. El tercer lloc de la categoria va ser per a Gàmbia, que es va imposar 2-0 a Escòcia. En infantils, el vencedor va ser Alemanya, en derrotar també Anglaterra als penals i el tercer lloc va ser per a Escòcia, que va superar Holanda 6-2. I, en aleví, Catalunya es va endur el títol en superar 3-1 el Marroc en la final. La tercera posició va ser per a Anglaterra.