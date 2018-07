Arthur enlluerna en el seu debut, i dos mesos de baixa per a André Gomes

Un Barça encara sense els mundialistes, amb totes les novetats i amb majoria d'elements del filial, va deixar una bona sensació en el debut a la pretemporada contra el Tottenham ahir a la matinada. Els homes de Valverde van empatar (2-2) contra un conjunt anglès que només va poder igualar el partit quan els blaugrana ja tenien damunt del camp nou jugadors del Barça B, tots menys el porter Cillessen i l'acabat d'arribar, l'extrem Malcom.

El debut va deixar llums, com ara la gran impressió mostrada pel brasiler Arthur, i ombres, com les lesions per dues setmanes de Denis Suárez i, sobretot, la d'André Gomes, que segurament provocarà que no pugui ser traspassat en el mercat d'estiu, com era el desig del club. El portuguès es va fer una lesió muscular a la primera part i s'estarà dos mesos sense jugar.



Joc de toc a la primera part

El Barça va fer una primera part molt positiva. Valverde va apostar per jugar amb Cillessen, l'únic que va actuar en els noranta minuts, a la porteria. En defensa van jugar dos fixos del primer equip, Semedo i Lenglet, un home que pot sortir cedit o traspassat, el central Marlon, i una de les perles del filial, el lateral esquerre Miranda; al centre del camp, Sergi Roberto va moure l'equip, amb Arthur i André Gomes fent de Xavi i Iniesta, per entendre'ns. Davant, Rafinha i Denis Suárez a peu canviat i el renascut Munir a davant.

Les lesions primerenques d'André Gomes i de Denis Suárez van obligar a fer entrar el jove Carles Pérez a l'extrem i el talentós Riqui Puig al centre del camp. Aquesta segona entrada encara va contribuir més a tornar a veure un Barça de toc, com feia temps que no es veia.

Bàsicament va succeir perquè el brasiler Arthur sembla que ha caigut dempeus a l'esquema blaugrana. Desconegut per a la immensa majoria d'aficionats, ahir va fer un recital de joc al primer toc, canvis d'orientació, rapidesa a l'hora de pensar i, fins i tot, de xut. Rafinha, autor de les dues assistències de gol, va arribar a dir que «té coses de Xavi».

Amb tant toc, el Tottenham, que tenia titulars a l'equip com els mundialistes Christian Eriksen i Heung-Min Son, va ser totalment dominat i Munir i el mateix Arthur, amb un gran xut de fora de l'àrea, van donar avantatge als barcelonistes.

A la represa, Valverde va canviar tot l'equip i va fer debutar un Malcom que va actuar a les dues bandes. El domini va ser anglès i Son i N'Koudou van empatar en dos minuts. En els penals, però, Palencia, Abel Ruiz, Montxu, Riqui Puig i Malcom no van perdonar i el Barça va sumar dos punts pel triomf en els penals.

La mala notícia van ser les dues lesions. André Gomes i Denis Suárez, que havien d'utilitzar la pretemporada per reivindicar-se, han de tornar cap a casa. Particularment dura, de dos mesos de durada, és la lesió del portuguès, que semblava que podria sortir en el mercat d'estiu i que ara tot apunta que s'haurà de quedar almenys fins al gener.