CE Castellbell: continuïtat per preservar la qualitat

Després de tres temporades sense primer equip, el poble bagenc ha tornat a gaudir de futbol amateur amb l'ascens del masculí a Tercera Catalana.

Castellbell és un poble que respira futbol i des de fa tres anys ha hagut d'aprendre a viure sense els partits del primer equip. A l'inici de la temporada passada, jugadors veterans del poble i l'entrenador Sergio Millán van revertir la situació i van crear un primer equip masculí. Una temporada després, els homes de Millán aconseguien l'ascens a Tercera Catalana.

Millán ha estat una persona clau en la supervivència del futbol amateur a Castellbell i el Vilar. El 2008, el sabadellenc va agafar les regnes de la coordinació del club i una temporada després va començar com a entrenador. Des de la banqueta va aconseguir fer pujar l'equip a Segona Catalana i a més va crear categories de futbol base com el benjamí.

Aquest entrenador format a les categories de formació del Nàstic de Manresa i del Centre d'Esports Manresa, entre d'altres, va ser l'artífex de construir un equip que combinava jugadors veterans amb joves jugadors. «Vam agafar jugadors del poble que havien jugat aquí i coneixien bé el club i també vam fitxar jugadors de Sant Vicenç de Castellet. La combinació ens ha sortit bé i prova d'això han estat els resultats aconseguits», afirma Millán.

La temporada dels bagencs ha estat immaculada a la lliga. Només una derrota contra l'Avinyó i victòries importants en els partits clau contra el mateix Avinyó i al camp de la Balconada. «Recordo que el partit de la Balconada va ser el més decisiu. Era molt complicat guanyar allà, la gent pressionava però vam treure un resultat vital per a l'èxit futur», confessa Millán.

Per a Millán la clau d'aquest ascens ha estat «la motivació dels jugadors. Al final hem estat l'equip més regular», diu el tècnic nascut a Sabadell. També ha estat clau la confiança dels jugadors i que tots se sentin partícips d'aquest èxit. Prova d'això és que tots els jugadors han disposat de minuts aquesta temporada i que Millán no ha posat un mateix onze en partits consecutius.



Durant aquests anys sense futbol amateur, el club ha vist amb resignació una pèrdua d'afició important els caps de setmana. «En general, abans hi havia més afició. No hem aconseguit tenir continuïtat pel que fa al primer equip i això ha estat un problema. Ara, però, hi ha un projecte esportiu interessant», declara Lluís Pellicer, representant del primer equip en la junta directiva.

La Tercera Catalana és el pròxim horitzó que es presenta per a l'equip bagenc. L'experiència en aquesta categoria és un factor molt important per ser competitiu. En aquest sentit, Millán ha buscat reforçar la plantilla per aquest camí. «Si volem ser competitius i no patir, necessitem gent amb experiència a les nostres files», assegura el de Sabadell.

Pel que fa a l'estil de joc, Millán seguirà apostant per un equip defensiu. «M'agrada no encaixar gols. Si no marques però deixes la porteria a zero, almenys, ja tens un empat», clou el sabadellenc.