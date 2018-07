David Checa és subcampió del món al circuit de Suzuka

David Checa no va poder defensar el títol de campió mundial de resistència en la seva darrera temporada a l'equip francès GMT-94 Yamaha, que deixa la resistència per centrar-se en el mundial de supersport.

El fruitosenc i els seus companys d'equip, Niccolò Canepa i Mike di Meglio, van ser sisens en la darrera prova del campionat celebrada a Suzuka, un lloc per sota dels campions d'enguany, el TSR Honda France amb Freddy Foray, Josh Hook i Alan Techer.

La cursa va ser molt dura, tant per a pilots com per a mecànics, ja que, el dia abans, la localitat japonesa de Suzuka havia estat afectada per un tifó. La pluja es va mantenir molt intensa durant la cursa, va provocar diverses caigudes i va obligar a intervenir el cotxe de seguretat.

La victòria en aquesta darrera etapa del mundial va ser per al Yamaha Factory Racing Team, amb el japonès Katsuyuki Nakasuga, el britànic Alex Lowes i l'holandès Michael van der Mark després de 199 voltes.



Fi a una relació d'èxits

David Checa va viure una de les curses, probablement, més emocionals de la seva llarga trajectòria. Després de setze anys com a pilot del GMT-94 Yamaha, el futur del fruitosenc és per ara una incògnita. La marxa de l'equip francès al mundial de supersport fa que Checa quedi sense formació per a la temporada vinent.

El bagenc deixarà enrere una trajectòria brillant a l'equip francès, on ha estat protagonista i peça clau per aconseguir els tres títols mundials assolits. El 2004 el van guanyar ell i el francès William Costes, ja que el tercer pilot va variar entre Sebastien Gimbert i Christophe Guyot. Deu anys més tard, el 2014, Checa repetia títol amb els francesos Mathieu Gines i Kenny Foray. Mentre que la temporada passada, la 2016-17, el guardó individual va anar a parar a les mans de Checa i Canepa.

D'aquesta manera, Checa posarà punt final a 16 anys a l'escuderia francesa. «És tota una vida corrent amb ells, per a mi ara s'obre un escenari nou. Han optat per emprendre una nova aventura i els desitjo molta sort», explica el santfruitosenc.

Checa va afirmar que no decidiria res fins després de les 8 Hores de Suzuka. Ara, per tant, es preveuen uns dies intensos per al fruitosenc que resoldrà en breu el seu futur.