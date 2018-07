«Des de la junta fem un balanç positiu, però sabem que encara falta molt per fer»

Nacho Vergara està vivint el seu segon any a la presidència de l´Associació Esportiva La Salle Manresa arxiu particular

Fa un any i dos mesos que el manresà va agafar el relleu de Marc Puig a la presidència d'una l'entitat que enguany ha assolit resultats prou destacables, com la permanència a Primera Catalana del sènior o el bon curs del sub-21

Nacho Vergara, un manresà de 40 anys que treballa com a tècnic jurídic al departament d'Ense-nyament de la Generalitat, és, des del maig del 2017, el president de l'Associació Esportiva La Salle Manresa. Vergara, a més, és pare d'alumnes i jugadors del club, i té un passat com a jugador a la Joviat i a l'Asfe de Sant Fruitós.



Fa un any i dos mesos que va arribar a la presidència del club. Quin balanç fa de la seva tasca fins ara?

Des de la nostra junta, que formen 14 membres (13 del club i el director de l'escola, Toni Beltran), fem un balanç positiu, però també sabem que encara falten moltes coses per fer. De moment hem pogut adequar l'estructura del club a la normativa i hem pogut continuar en la bona situació econòmica que ens havia deixat l'anterior junta.

En el vessant esportiu han fet alguns canvis...

Sí, crèiem que era bo fer un canvi i incorporar gent que pogués aportar coses noves. Volem donar les gràcies per la gran tasca que han fet tant Joel Romeu en la direcció esportiva com José Carlos Suárez en la coordinació dels equips de la base.

I a nivell de resultats, quins destacaria?

Sobretot m'agradaria destacar el paper del nostre sènior, que es va poder mantenir a Primera Catalana i va fer una segona volta excepcional gràcies al treball dels jugadors i els tècnics. Altres equips, com el sub-21 a Preferent, també han fet una gran temporada.

De cara al curs vinent, quina serà l'estructura del club?

De moment, si no hi ha grans canvis durant el que queda d'estiu, tindrem 21 equips masculins, quatre de femenins i quatre d'escoleta, que és el pal de paller de la nostra entitat. La gran novetat d'enguany és que tornarem a tenir un sènior B, que estarà format majoritàriament per jugadors que pugen del sub-21 i el júnior i que tindrà com a objectiu nodrir el sènior A amb el màxim de jugadors de la casa.

Quins reptes es marca el club per a la temporada 2018-19?

A nivell econòmic, intentarem trobar més espònsors. De moment, tant Dental Manresa com Sarsa Bages mantenen la mateixa aportació de l'any passat, que feia que la publicitat fos una de les tres principals fonts d'ingressos del club. Per tal de patrocinar el sènior A, estem tenint negociacions avançades amb S. Gol, una empresa de serveis energètics. També ens agradaria trobar un espònsor per al sènior B. A nivell esportiu, volem aconseguir els millors resultats possibles, però, sobretot, també volem que els jugadors gaudeixin practicant el bàsquet.

Pel que fa al sènior A, quins objectius hi ha?

Hem apostat per consolidar Jordi Romeu i el seu equip tècnic, mantenir gran part de la plantilla i fer algun reforç que ens permeti donar un salt de qualitat i mirar cap amunt a la classificació.

L'octubre passat es van cloure els actes de celebració dels 75 anys de l'entitat.

Tot es va iniciar quan hi havia l'anterior junta, i per a nosaltres ha estat un plaer i un orgull poder ser partícips de les celebracions.

El divendres 20 de juliol passat va ser el darrer dia del campus d'estiu del club. Quin balanç en fa?

Molt positiu. Hem tingut més nens i nenes que l'any passat, i tant ells com les seves famílies ens han fet saber la seva satisfacció. Fins i tot alguns ens han demanat de fer-lo durant més setmanes!

I el dissabte 25 d'agost es durà a terme una nova edició del 3x3 de l'entitat.

Sí, una temporada més col·laborarem amb l'Ajuntament i amb la festa major de la ciutat. El 3x3 tindrà la mateixa estructura dels anys anteriors, i intentarem que tots els participants tinguin el seu obsequi.

Finalment, hi ha el Memorial Magí Forn, que ha experimentat un canvi important.

Exacte, enguany es farà a final de setembre i servirà de pretemporada. Creiem que el desembre no era el mes ideal per fer el torneig, pel fred i perquè en aquella època preferim descansar. La resta sí que seguirà igual: es farà en categoria cadet i hi prendran part sis equips.

Aquest estiu han fet canvis importants al pavelló....

Gràcies al suport que ens ha donat l'escola hem pogut adequar els vestidors i posar-hi calefacció i aigua calenta. En un futur no gaire llunyà la idea és anar fent més canvis, sempre que el pressupost ho permeti.