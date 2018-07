Digne, Alcácer i Aleix Vidal no van jugar cap minut

? Ernesto Valverde va utilitzar tots els jugadors disponibles excepte els porters suplents, el jove Chumi i tres elements del primer equip. Tots tres sembla que tenen les hores comptades al Barça i per això no es va arriscar a una lesió. Lucas Digne pot sortir les properes hores a l'Everton per 20 milions d'euros. Paco Alcácer podria tenir una oferta d'un equip anglès prou bona per a ell i per al Barça. La seva cessió o venda al València sembla descartada. Qui sí que sembla que tornarà a l'equip d'origen és Aleix Vidal, que cada cop és més a prop de jugar al Sevilla de nou.