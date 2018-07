Hamilton lidera de principi a fi i s'escapa en el mundial

Lewis Hamilton va aprofitar la inèrcia de la victòria inesperada de la setmana anterior a Hockenheim, que li va suposar mantenir el liderat del mundial de Fórmula 1, per guanyar ahir el Gran Premi d'Hongria i augmentar encara més la seva diferència al capdavant del campionat. El corredor de Mercedes, que havia fet la pole dissabte, va treure partit del revirat circuit d'Hungaroring, al costat de Budapest, per tancar totes les portes a Vettel i sumar 25 punts més, amb la qual cosa ja en té 24 de diferència al seu favor.

Hamilton va liderar de principi a fi les setanta voltes d'un dels grans premis més avorrits de l'any. En un circuit en què és gairebé impossible avançar, no va tenir cap incident abans de travessar la línia de meta en primer lloc. Pel que fa als pilots espanyols, la cara va ser per a Fernando Alonso, que es va beneficiar dels canvis de pneumàtics per millorar tres posicions respecte del punt de partida. En canvi, aquest mateix fet va perjudicar Carlos Sainz, que arrencava d'una brillant cinquena posició, i en va acabar caient quatre.



Animació a l'inici i prou

En l'arrencada, Vettel i Sainz van ser els únics que van sortir amb rodes toves per a estratègies diferents. L'alemany havia d'apostar fort per no perdre de vista un Hamilton sense problemes en el camí cap al triomf, mentre que el madrileny en tenia prou amb puntuar i seguir la seva progressió. Quan van apagar-se el semàfor, Vettel va complir el pronòstic i no va trobar oposició en el seu company d'equip, Kimi Raikkonen, però va ser l'únic fet destacable d'aquest inici de prova. Sainz, per la seva banda, baixava fins al vuitè lloc.

L'entrada d'un cotxe de seguretat virtual a la volta 6, per l'aturada de Max Verstappen, va servir perquè Romain Grosjean avancés un Alonso que ahir feia 37 anys, però l'emoció no va començar fins a l'entrada a boxes, a la volta 15.

Una parada molt dolenta de Vettel a la 40 va destarotar els plans de les diferents escuderies. El pilot de Ferrari va sortir amb rodes ultratoves darrere de Valtteri Bottas, tot i que portava millor ritme. El finlandès, però, va dosificiar malament la degradació de les seves gomes i va veure com era superat per Vettel després d'un toc entre tots dos que va fer sortir de pista el nòrdic. A més, també el va avançar un Kimi Raikkonen, que va completar un doble podi amarg per a la casa italiana, i el Red Bull de Daniel Ricciardo.

Darrere, Alonso va anar remuntant fins a ser vuitè, la qual cosa el deixa en la novena posició del campionat, a un sol punt del Haas de Kevin Magnussen. El mundial descansa un mes abans de tornar el 26 d'agost amb el Gra Premi de Bèlgica, a Spa.