El juvenil del Gimnàstic ja té definit el seu calendari a la Divisió d'Honor

El grup 3 de la Divisió d'Honor juvenil ja té el calendari oficial per a la temporada 2018-19. El Gimnàstic de Manresa juvenil debutarà com a visitant al camp del Gimnàstic de Tarragona. Entre la jornada 7 i la 12 els escapulats tindran el seu particular 'Tourmalet' amb els enfrontaments davant del Saragossa, Espanyol, Mallorca, Girona i FC Barcelona.

En la seva segona campanya a la màxima competició estatal, el conjunt entrenat per Ferran Costa intentarà obtenir de nou la permanència en una categoria molt difícil. El Reus, l'Europa, Stadium Casablanca de Mallorca i el Penya Arrabal de Saragossa seran els quatre nous equips que suplirant als conjunts que van perdre la categoria la temporada passada, com ara el Sant Andreu, Damm, Unificació Bellvitge i Penya Deportiva Santa Eulàlia.

El conjunt de Ferran Costa ja va començar a preparar la nova temporada la setmana passada amb els primers entrenaments a les instal·lacions del Gimnàstic Parc.

Aquest dimecres els jugadors escapulats tindran la primera oportunitat per demostrar a Ferran Costa el seu potencial amb el primer partit de pretemporada com a local davant del Santfeliuenc (20 h). El dissabte els juvenils visitaran el camp de les Fontetes per enfrontar-se davant del Cerdanyola (19.30 h).

L'equip manresà encara tenen cinc setmanes per endavant per treballar i posar-se apunt abans d'arrancar la lliga el cap de setmana del 1 i 2 de setembre.