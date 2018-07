L'Igualada femení es reforça amb tres fitxatges i tres jugadores del juvenil

L'Igualada femení encararà una nova temporada a la Segona Divisió estatal amb canvis en la composició de la seva plantilla. L'equip dirigit per Jordi Torres ha incorporat fins a tres cares noves i pujarà tres futbolistes del juvenil per intentar tenir un grup competitiu en una categoria prou exigent. Les jugadores que debutaran amb la samarreta de l'Igualada són: Sonia Perlaza, de Sant Sadurní d'Anoia i que fins ara defensava els colors del Sant Gabriel, Laia Garcia, de Vilafranca del Penedès i que jugava a l'Atlètic Vilafranca, i Paula Bohigas, de Barcelona i que fins era a l'Espanyol.

El tècnic igualadí Jordi Torres també ha apostat per pujar a jugadores de la base del propi club i en aquesta línia, donarà oportunitat el proper curs a tres components de la formació juvenil. Marta Ortiz, Marta Bosch i Laura Vilaseca, les tres residents a Manresa, debutaran a la Sgona Divisió estatal femenina. Per contra, Torres no podrà comptar per la propera campanya amb quatre noies que teia fins ara a la primera plantilla igualadina. Pilar Puig i Mariona Marsal, que ja no van acabar la temporada passada a l'equip ja van quedar descartades per continuar a la disciplina de l'Igualada. També ho deixa la fins ara capitana Marta Cubí, un dels emblemes del futbol femení, penja les botes deprés d'haver-se dedicat vint temporades al futbol professional. Cubí, amb 33 anys, començarà una nova etapa com a entrenadora l' Igualada, i d'entrada serà l'ajudant de Jordi Torres al primer equip femení i procurarà que el vincle entre jugadores i cos tècnic sigui més fort que mai. Judit Pablos tampoc no continuarà a les ordres de Jordi Torres i ha fitxat per l' Espanyol.



Consolidar el bloc

Tot i els canvis, l'Igualada femení ha intentat consolidar el bloc que ha portat a l'equip ajugar una de les millors temporada a la Segona Divisió estatal. Per això, el seu tècnic donarà continuitat a un projecte que amb les noves incorporacions i l'aposta per la base pot portar a millorar la setena posició obtinguda en la passada lliga.

Les jugadores que continuaran un any més són: Noelia Garcia, Elena Alert, Aina Vall, Miriam Solias, Esther Soler, Júlia Tomas, Núria Miquel, Laura Marcet, Laura Ribas, Jana Marimon, Marina Salanova i Anna Bernadí.

L'equip igualadí començarà els entrenaments el dia 6 d'agost i s'enfrontarà, en la pretemporada, al Pardinyes, Seagull, Espanyol B, Terrassa i Sant Gabriel abans de l'inici de la lliga, previst el dia 9 de setembre.