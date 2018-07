L'infantil A del Futbol Base Solsona Arrels ha estat rebut per l'Ajuntament

L'ascens a Primera Divisió de l'equip infantil A del Futbol Base Solsona Arrels no ha passat desapercebut per a l'Ajuntament solsoní, que fa uns dies va rebre els jugadors i tècnics campions a la sala de plens per reconèixer el mèrit dels joves jugadors per quedar campions a Segona Divisió (grup 29) amb un extraordinari balanç de 28 partits guanyats, un d'empatat i un altre de perdut, amb un total de 85 punts després d'un interessant frec a frec amb el Vilomara, segon classificat amb 82 punts. Una temporada de bon aprenentatge dels jugadors solsonins.