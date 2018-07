El Manresa comença la pretemporada i manté el repte de l'ascens

Com diu el tòpic, els jugadors del Manresa ja suen la samarreta. I és que avui, la plantilla blanc-i-vermella ha iniciat les sessions preparatòries de pretemporada al Nou Estadi del Congost. I això amb un nou director d´orquestra, el vallesà Piti Belmonte, el tècnic que supleix Dani Andreu, que no ha tingut continuïtat en la seva segona etapa al club blanc-i-vermell.

L´equip manresà, que la propera temporada jugarà al grup 2 en lloc del grup 1 de Primera Catalana, després d´una canvi facilitat pel Can Vidalet, presenta algunes novetats, encara que la secretaria tècnica ha intentat mantenir el bloc que va permetre el curs passat lluitar per l´ascens a Tercera Divisió, tot i que al final l´objectiu va quedar eclipsat en la promoció amb el Martinenc.

Els principals canvis es troben a la porteria i a la defensa. Així, els dos porters són nous. Han arribat al Congost Pol Busquets, amb passat en el futbol base del Barça i de l'Atlètic de Madrid, que ha jugat també a l´Sporting B, al Llagostera i la dar-rera temporada al Gavà, a Tercera Divisió, i Álvaro Herzog, que ja havia estat de juvenil al Manresa i que aquest curs passat jugava al San Cristóbal.

A la zona defensiva s´han incorporat dos jugadors del Santboià (Tercera Divisió), Ivan Romano i Mario Victorio Soto, a més a més del jove lateral David Sánchez Ruano (Unificació Bellvitge) i el central Mouha Diallo (Sabadell B). Ells hauran de fer oblidar jugadors com Agus o el mateix Moha Djitte, que finalment jugarà al Sant Julià andorrà, a les ordres de Jesús Barón. Una altra cara nova és la de Carles Montoro, jugador ofensiu de banda que arriba del Cerdanyola (Tercera Divisió). El Manresa també tindrà el davanter Javi López, encara que fa unes setmanes ja havia estat presentat pel Cerdanyola.

Altres baixes significatives

Pel que fa a les baixes, a més a més de les esmentades d´Agus i Moha, altres de significatives són les d´Alejandro Espinoza, Marçal Lladó (Martinenc) o Diego Carrillo (Cardedeu).

Encara que ahir va començar la pretemporada, el Manresa confia a fer encara alguna incorporació sobretot per enfortir el seu mig del camp. En aquesta línia, l´entrenador Piti Belmonte ha comentat que «ara ja és força complicat fitxar, però si que estem buscat un o dos jugadors. Per això, tenim els ulls ben oberts». Belmonte no amaga que els jugadors pretesos han de ser per elevar el nivell del mig del camp i del davant, tot i que «estem treballant per recuperar Noah. Pensem que encara ha de donar moltes alegries al Congost. La baixa de Moha? Sabíem que es podia donar i per a nosaltres és una absència molt important a la nostra defensa, molt difícil de substituir. La nostra intenció és tenir 21 jugadors disponibles».

Belmonte assumeix el repte «que té el club de pujar a Tercera Divisió i que l´equip es fa seu. Per això és bàsica la concentració en el que fem cada dia». Respecte a quins poden ser els possibles contrincants en la lluita per les places d´honor en aquest grup 2 de Primera Catalana, el nou tècnic manresà considera que «és aviat per tenir una idea real. Sí que més o menys sabem com s´han reforçat els equips, però els hem de veure en la competició. De totes formes tothom parla de la Muntañesa, també del Viladecans, potser el Balaguer o l´Almacelles. En tot cas, és molt aviat per fer prediccions al respecte, ara és un parlar per parlar».

Piti Belmonte té clar que fer la pretemporada «és el que toca ara; ja ens agradaria donar als jugadors una pastilla perquè es posessin al dia físicament, tècnica i tàctica, però això no existeix i, per tant, hem d´entrenar i fer partits per començar-nos a conèixer i arribar a punt a l´inici de la lliga el 2 de setembre»