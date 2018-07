El Manresa espera al tram final per resoldre a favor el tràmit a Valls

El Manresa (de blau cel) va portar la iniciativa però va tenir dificultats per crear ocasions clares de gol

El tradicional partit de Festa Major de Valls de Torroella es va saldar amb una victòria del Manresa que va arribar a les acaballes de la confrontació, després de molt domini visitant, però amb inoperància dins de l'àrea local.

A la primera part, el Manresa (Primera Catalana) va tenir en tot moment la iniciativa però sense trobar la manera de superar el porter del conjunt local (Quarta Catalana). En els primers 45 minuts, només es van comptabilitzar tres ocasions clares dels manresans per només un xut intencionat del Valls de Torroella. Als cinc minuts, Carles Montoro va xutar massa creuat quan es trobava sol davant Toni Fernández. Al minut 20 seria Leandro qui ho provaria i el porter va desviar l'esfèrica a córner. El mateix Leandro va fer una mitja volta al minut 44 però la pilota va anar a fora per ben poc.

A la represa, els de Piti Belmonte van jugar amb més verticalitat, però tots els llançaments o bé anaven a fora o molt centrats. Això fins que després d'una aturada del joc per fer front a la calor, els manresans van sortir més endollats, amb ganes de trencar la igualada en el darrer tram del duel. Alsina ho va aconseguir al minut 76 amb un xut ajustat al pal. Al minut 81 era el central Mouha qui aprofitava un rebuig dins de l'àrea per fer el segon, després d'una bona acció per la banda esquerra de Brian. I amb el temps pràcticament exhaurit, Sala va aconseguir el tercer de córner directe.