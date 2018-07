El perfil dels jugadors del Bages desmenteix el caràcter elitista i exclusivista del golf

«La sensació que s'experimenta en donar un bon cop és indescriptible». Aquesta sentència d'Òscar Carrasco, golfista bagenc de 44 anys, muntador de saunes en l'àmbit professional, resumeix el poder d'atracció que exerceix el golf sobre persones d'orígens socials i laborals tan diversos com la mateixa societat. El perfil dels aficionats del Bages desmenteix dos dels estereotips atribuïts a aquest esport: elitisme i exclusivitat.

A més de Carrasco, Marta Andamollo, santvicentina de 17 anys que el setembre cursarà 2n de batxillerat a l'IES Castellet; Josep Espinar, cuiner olesà de 53 anys, i Mustapha Lachiri, manresà d'origen marroquí de la mateixa edat, operari de l'empresa que gestiona el servei de neteja i recollida d'escombraries de la capital del Bages, exemplifiquen la transversalitat social dels aficionats al golf.

Andamollo i Espinar van descobrir el golf incentivats per un familiar. Marta Andamollo exposa que «els pares es van instal.lar a Sant Vicenç el 2002, quan jo només tenia un any. José, el meu pare, va descobrir el camp de la Roqueta circulant en cotxe per la carretera i va decidir iniciar-se en aquest esport. Primer, jo només l'acompanyava, fins que se'm va despertar la curiositat i vaig començar a jugar quan tenia set anys. L'olesà Josep Espinar detalla que «em vaig iniciar de la mà de la dona d'un cosí, fa vint anys. Ella era familiar del director del Club de Golf Masia Bach de Sant Esteve Sesrovires». «Vaig provar-ho i m'hi vaig enganxar», confessa.

Òscar Carrasco i Mustapha Lachiri van començar a jugar a golf a través de les seves amistats. Carrasco el 2006 i Lachiri fa més de quatre lustres. Mustapha Lachiri rememora que «ho vam provar quatre amics, però els altres ho van deixar progressivament». «Jo em vaig encapritxar», assenyala. Per a aquest manresà, l'atractiu del golf rau «en el repte de la millora constant que planteja i en el fet que no és un esport rutinari, cada dia que hi jugues els desafiaments i les sensacions són diferents». Espinar afegeix que «és un esport de precisió, tan difícil que, quan ho fas bé, et reporta grans satisfaccions. Alhora, té efectes desestressants i és apte i recomanable per a tothom». Andamollo rebla que «t'obliga a pensar i es practica en un entorn natural on es gaudeix de tranquil·litat. El tipus d'aire que es respira a la Roqueta no el trobes als carrers de Sant Vicenç».

Avui, tots quatre són abonats del Club de Golf La Roqueta i socis del Manresa Golf Club, tot i que Carrasco i Lachiri es van iniciar al pitch and putt de l'Oller del Mas. Jugar a golf no els ha suposat una despesa econòmica inabastable. «Pots adquirir un joc de pals bàsic per 125 o 150 euros», especifica Òscar Carrasco. Espinar assenyala que «vaig començar a jugar amb material de segona mà», mentre Lachiri especifica que «el meu primer joc de pals el vaig adquirir per Internet, a bon preu». Tots quatre pensen mantenir-se en actiu els propers anys, i Marta Andamollo confessa que «m'agradaria ser monitora de golf i treballar en la promoció d'aquest esport a les escoles i instituts del Bages».