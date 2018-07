La Roqueta i el pitch and putt de l'Oller del Mas integren l'oferta d'instal·lacions

Quasi vint-i-cinc anys després de la inauguració del primer camp de golf al Bages, el pitch and putt de l'Oller del Mas, l'entorn de Manresa ofereix als golfistes bagencs la mateixa oferta d'instal.lacions que tenia a principis del segle XXI: el camp de golf de nou forats del Club de Golf La Roqueta i el pitch and putt de l'heretat. Amdues, però, han millorat les seves instal.lacions, malgrat la pèrdua d'abonats registrada després de l'esclat de la crisi generada per la bombolla immobiliària. Una minva de golfistes que s'ha aturat, sense que s'hagi recuperat l'antic número de jugadors.

Tal i com detalla Xavier Batlle, director esportiu del Club de Golf La Roqueta, inaugurat l'any 1999, «el camp es va reestructurar i redissenyar pocs anys després, situant dos forats a la zona de la riera de Cornet. En l'actualitat, oferim un camp de golf de nou forats, el més llarg dels quals amida 420 metres». Batlle, monitor d'aquest esport i responsable de dinamitzar La Roqueta recorda que «abans de la crisi vam arribar a tenir 250 abonats. Ara en tenim un centenar i el nostre objectiu, a mig termini, és arribar als 150».

Per aconseguir-ho, el Club Golf La Roqueta ofereix «abonaments a preus molt competitius». L'abonament mensual per jugar-hi els dies feiners té un cost de 75 euros. El que permet l'accés els divendres, dissabtes i diumenges val 85 euros i poder anar-hi tots els dies de la setmana té un preu de 100 euros.

El camp de pitch and putt de l'Oller del Mas va reobrir cinc mesos després del tancament d'octubre de 2009. Des d'aleshores, els propietaris de l'heretat gestionen aquestes instal.lacions de divuit forats que han reacondicionat i complementat amb dues pistes de pàdel, una piscina, un camp de vòlei platja i un camp de futbol 7, a més del restaurant i d'un hort ecològic. En aquests moments, afronten la construcció de la nova casa club del camp, així com l'ampliació de la bassa de reg. Unes millores que haurien de propiciar el rellançament definitiu del pitch and putt de l'Oller del Mas.