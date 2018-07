La selecció catalana juvenil és tercera a l'estatal de futbol platja a Cadis

?La selecció catalana juvenil de futbol platja, amb el martorellenc Mar Lurbe, que fins aquesta passada temporada jugava al Manresa FS, ha aconseguit el tercer lloc del podi del campionat d'Espanya celebrat aquests dies a Cadis. En el cinquè i darrer partit d ela lligueta, els catalans van empatar a quatre davant Múrcia, conjunt al qual servia l'empat per proclamar-se campió. En tractar-se d'una lligueta on no hi havia una final pròpiament dita, a Múrcia li servia sumar un punt gràcies als punts obtinguts en els duels anteriors, mentre que Catalunya no ha estat subcampiona pel gol average desfavorable. La formació catalana ha tancat la competició amb tres victòries, un empat i una derrota. Van jugar Pavlo Bylo, Agustí Sarrias, Yeray González, Gerard Liao, Marc Lurbe, Marc Rodríguez, Iván Sugranyes, Raúl Perea, Pau Manzano i Adrián Martínez. Els gols van ser anotats per Raúl Perea, Gerard Liao, Pau Manzano i Agustí Sarrias.