Els Amics del Miki tornen a guanyar el torneig de vòlei del Pi de Sant Just

arxiu particular

El torneig de vòlei platja del Pi de Sant Just ha estat un èxit en la seva novena edició

El torneig de vòlei platja del Pi de Sant Just ha estat un èxit en la seva novena edició arxiu particular

L'equip solsoní Amics del Miki s'ha tornat a mostrar intractable sobre la sorra del Pi de Sant Just (Solsonès) en imposar-se en la novena edició del torneig de volei platja que va tenir lloc aquest cap de setmana en la modalitat de 4x4. Cal destacar l'ambient festiu i el bon temps que va combinar a la perfecció aquest esport d'estiu i l'estada a la piscina durant tota la jornada.El torneig del Pi de Sant Just va començar a les 10 del matí i va finalitzar a les 2/4 de 9 del vespre amb una final amb molt bon joc i emoció fins al seu desenllaç entre l'equip vencedor, els Amics del Miki, i els Pájaros. En tercera posició va acabar l'equip Vaya Pal. Com a millor jugador d'aquesta ja clàssica competició estiuenca, la distinció va recaure en Isidre Lema, i pel que fa al quadre femení, es va donar a Elisabet Caminal.

Amb aquest torneig de vòlei platja es clou un juliol carregat de tornejos esportius a les instal·lacions esportives del Pi de Sant Just, on va destacar, en aquest sentit, el de futbol sala, que es va celebrar fa unes setmanes.