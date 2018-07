Josep Garcia acaba quinzè a l'èpica Red Bull Romaniacs

Romania va acollir el cap de setmana passat la Red Bull Romaniacs, la quarta cita del World Enduro Super Series (WESS). La prova constava de quatre dies de competició i 600 quilòmetres de hard Enduro pels Carpats. El pilot surienc Josep Garcia va afrontar amb èxit una de les edicions més dures celebrades fins al moment i va aconseguir finalitzar en la quinzena posició en una cursa guanyada pel pilot sud-africà de Sherco Wade Young. En la classificació general provisional, Josep Garcia es troba en la setena posició amb un total de 1.750 punts. El líder és el pilot britànic Jonny Walker (KTM), que n'acumula 2.900.

La quinzena edició del ral·li extrem més dur del món es va iniciar amb el famós pròleg de Sibiu, on el pilot de KTM va classificar-se tretzè. Després d'aquesta etapa, en la qual els participants havien de superar dotze obstacles, la organització de la prova tenia preparats quatre esgotadors dies d'enduro.

El pilot de Súria, molt executiu en les situacions complicades en les quals es va veure immers, va haver d'enfrontar-se a fred, pluges, cotes per sobre dels 2.000 metres sobre el nivell del mar i, fins i tot, a una gran diversitat de canvis en l'orografia del terreny. En la darrera jornada de competició i degut a la duresa de la prova, Garcia va trencar el fre davanter de la seva KTM. Tot i això, i gràcies a un espectador que li va facilitar el recanvi, el surienc va poder continuar fins arribar a la meta.

Fent front a qualsevol obstacle propi del que està considerat com el ral·li més dur del món, Josep Garcia en va tenir prou amb 26 hores, 10 minuts i 34 segons per finalitzar en la quinzena posició en el seu debut a l'èpica Red Bull Romaniacs. Un gran resultat per al bagenc en una prova amb més de 500 pilots participants de 53 nacionalitats diferents que es va endur el sud-africà Wade Young (Sherco), que va superar l'alemany Manuel Lettenbichler (KTM) i Walker, que van ser segon i tercer, respectivament.

Un cop finalitzada la prova, Garcia va declarar que «estic molt content per haver pogut arribar a la meta en la cursa més dura del món! Després d'un pròleg dur, ens vam poder classificar al final. Ha estat una prova molt dura, amb trialeres gairebé impossibles i moltes hores sobre la moto. No hi ha hagut cap dia de descans i totes les jornades han estat duríssimes. Estic content per haver pogut acabar i sumar punts per al campionat. Vull donar les gràcies al meu equip i a tota la gent que em dona suport. Ara toca pensar en la propera, que és a Polònia».

La propera cita del World Enduro Super Series serà a Megawatt, Polònia, el cap de setmana del 8 i 9 de setembre. El de Súria tindrà ara un mes sense activitat, que aprofitarà per preparar una segona part de la temporada decisiva, en la qual afrontarà les tres últimes curses del WESS i les dues darreres del campionat d'Espa-nya d'enduro, on lluitarà pel títol.