L'Igualada aposta pel retorn als orígens

Dues premisses i una il·lusió han determinat la tria del nou tècnic de l'Igualada i la confecció de la plantilla blava per a la temporada 2018-19: dotar l'equip d'un entrenador amb vigor i un ampli bagatge de coneixements futbolístics, i refermar l'aposta per transmutar el primer equip en una autèntica selecció dels millors jugadors d'Igualada i de l'Anoia. En definitiva, contruir un grup que faci gaudir els aficionats amb el seu joc i que lluiti per ocupar els llocs capdavanters del grup segon de Primera Catalana, sense pressió per assolir l'ascens.

Per complir la segona premissa, Robert Palau, director tècnic de l'Igualada, ha treballat en tres direccions: aconseguir la continuitat de jugadors clau amb anys a la casa com Bernat Sansano, David Baraldés, Fran Arévalo o Martí Just; facilitar un lloc a l'equip als futbolistes més prometedors del juvenil blau, tals com Albert Masegosa i Antonio Prieto (defenses), Sergi Domènech i Jabir Allouchi Dabdi (migcampistes) i Omar Sabouni (davanter) i, per últim, concretar el retorn a l'Igualada de jugadors forjats al club i que ja havien defensat la samarreta del primer equip, però que per diferents raons militaven en altres entitats les últimes temporades.

La recuperació de la diàspora futbolísitica igualadina s'ha concretat en el fitxatge dels defenses Martí Lliró, Bachana Lominadze i Iñaki Baz, a més de l'interior dret Jony Fernández, tots quatre procedents del Tàrrega, així com de dos jugadors ofensius que jugaven al San Mauro: Pedro José Calvo i Carlos Simón. Una plantilla amb un marcat accent anoienc, complementat amb alguns futbolistes de fora de la comarca. Aquestes sis incorporacions, i la resta de companys, van iniciar ahir la pretemporada a les Comes.

Aquesta propera temporada, l'entitat presidida per Francesc Jorba estrenarà acord de filiació amb el Capellades, de Tercera Catalana, que ha de premetre als jugadors sub-23 del primer equip blau jugar amb els capelladins quan no entrin a la convocatòria o quan el tècnic ho consideri per a la seva progressió.



Moha, mestratge i tecnificació

L'altra gran novetat de l'Igualada la trobem precisament a la banqueta. Francesc Jorba i Robert Palau han apostat per un exfutbolista de prestigi, amb experiència a Primera Divisió, però novell a l'hora d'exercir com a màxim responsable tècnic: Mohamed El Yaagoubi, conegut futbolísticament com a Moha.

Tres anys després de retirar-se, en finalitzar la temporada 2013-14, com a jugador del Sabadell, Moha ha conclòs la seva formació com a entrenador i ha exercit les dues últimes temporades com a segon tècnic d'un equip de Tercera Divisió: el Santfeliuenc.

L'aterratge de Moha a l'Igualada respon a un doble objectiu: transmetre el seu mestratge als jugadors del primer equip i responsabilitzar-se de la tasca de tecnificació de tots els equips base de l'Igualada, pedra angular del futur del club, amb el suport de Gerard Piniés, professor del Departament de Ciències de l'Activitat Física de la UVic.