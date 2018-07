Piti Belmonte és l'aposta manresana per un tècnic de prestigi que ja sap el que és pujar a Tercera

Piti Belmonte, el tercer per l´esquerra, amb els seus companys

El mal gust de boca que va deixar la promoció d'ascens amb el Martinenc (sobretot el partit de tornada) va accelerar la marxa de Dani Andreu de la banqueta manresana, un tècnic que havia retornat al club després que es decidís no comptar amb Jose Solivelles un cop iniciada la temporada. L'entrenador escollit per dirigir el Manresa la propera temporada ha estat Piti Belmonte, que arriba d'un equip de Tercera Divisió, el Santboià. Piti Belmonte va deixar el club del Baix Llobregat a final de temporada pels problemes econòmics que té el club arran d'una multa de més de 700.000 euros de la Seguretat Social. Piti Belmonte ha entrenat equips com la Gramenet, el San Cristóbal, el Sant Andreu (en dues etapes), el Badalona i el Santboià, amb el que va aconseguir l'ascens a Tercera Divisió.

Piti Belmonte arriba acompanyat de Carlos Gimeno com a segon entrenador i Carles Monrante de preparador físic. José Manuel de Dios, fins ara a l'Igualada, farà les tasques de preparador de porters. El nou fisioterapeuta serà David León.