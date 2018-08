El Baxi nega contactes amb el base argentí Cantero

El Baxi Manresa no té cap intenció de fitxar el base argentí de 35 anys Juan Pablo Cantero, segons van confirmar ahir a Regió7 fonts de club. Dilluns havia sorgit aquesta possibilitat a les xarxes socials, la qual cosa no lligava gaire amb una confecció de la plantilla en què ja hi havia dos bases confirmats i un altre de vinculat. Ahir, però, aquest extrem va ser negat per l'entitat, amb la qual cosa hi ha confiança en Alex Renfroe, que la passada matinada tenia un partit de la lliga de Puerto Rico contra els Cariduros de Fajardo, el lituà Jokubas Gintvainis i el mataroní Dani Garcia.

Cantero, de 35 anys i sense equip després d'haver deixat l'Atenas de Còrdova, va fer unes declaracions a l'emissora Reloj de 24 en què deia que «hi ha una proposta del Manresa de la lliga ACB. Pot representar fer un pas importnat en aquesta alçada de la meva carrera». Aquesta possibilitat, però, queda tallada pel propi club manresà.

En canvi, sí que hi pot haver novetats respecte d'un fitxatge que tothom dona per fet. Es tracta de l'ala mallorquí Pere Tomàs. Ahir finalitzava el contracte que el lligava amb el RetaBet Bilbao, i per tant queda lliure per negociar. Els bascos, a més, ja van anunciar fa dies el fitxatge d'un jugador en la seva posició, el lituà Matulionis, per disputar la lliga LEB. En les pròximes hores hi podria haver novetats en aquest sentit.

Quan es confirmi l'arribada de Tomàs, quedarà per fitxar un parell de jugadors en posicions interiors, en cas que no es donin baixes d'homes amb contracte.