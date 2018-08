El Berguedà tindrà set rutes ciclistes senyalitzades a partir del setembre

A partir del setembre es podrà gaudir de set rutes ciclistes al Berguedà amb una nova senyalització a càrrec del Consell Comarcal. Per això, als amants de la bicicleta estan d'enhorabona perquè es comencen a marcar els ports de muntanya de la comarca. Abel Garcia, conseller comarcal d'esports, va fer-ne la presentació.

Fa anys que es treballa en el projecte i, finalment, es veuran els primers resulats. El setembre del 2013 es va acordar iniciar els tràmits per senyalitzar els ports de muntanya; el 2014 es va desenvolupar el projecte i, el 2015, es va fer una reunió amb els clubs ciclites per determinar unes prioritats per a la senyalització. El 2017, el Consell Comarcal va demanar autoritzacions a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Després de diversos contactes, la senyalització comença a ser una realitat el 2018.



Altres rutes més endavant

La voluntat del Consell Comarcal és ampliar el projecte i senyalitzar noves rutes i més punts quilomètrics. Per acabar de completar tot el projecte de senyalística cal modificar la reglamentació de xarxes viàries de l'àmbit provincial i nacional (carreteres de Generalitat i Diputació). Per ara, s'instal·len senyals a 7 ports de muntanya del Berguedà. Tres d'aquests ports són en carreteres provincials: Rasos de Peguera (BV-4243), Coll de Pal (BV-4024) i Coll de Pradell (B-401); i els altres quatre són en carreteres locals: Coll de Pradell (des del Coll de la Trapa), Mal Pas de Capolat, Collada de Falgars (des de la Pobla de Lillet) i Collada de Sobirana (des de la Pobla de Lillet). En les senyals es podrà consultar la distància fins al cim, el pendent, l'alçada, etc.

La terminologia i l'altitud dels ports de muntanya s'han dut a terme seguint el model tècnic de l'Institut Cartogràfc i Geològic de Catalunya. Les senyals dels ports de muntanya que estiguin dins l'àmbit de la xarxa de carreteres locals tindran els suports de fusta per minimitzar l'impacte visual i respectar el medi ambient. Totes les senyals tindran l'eslogan corporatiu «El Berguedà terra de futurs».



Donar valor a la comarca

L'objectiu del projecte és donar valor al Berguedà com a territori ciclista. Al mateix temps, es fa una crida a la prudència i convivència a la carretera entre ciclistes i altres vehicles. El Berguedà té carreteres amb característiques favorables per practicar el ciclisme i amb ports de muntanya molt exigents i espectaculars. Per exemple, per a molts el Coll de Pradell és el port de muntanya més dur (o dels més durs) de Catalunya per pujar-hi en bicicleta.

A més a més, la convergència d'aquest projecte amb l'Estació de Trail del Berguedà ha provocat un gran valor afegit: Bagà, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola han creat una zona de serveis a disposició tant de corredors de muntanya com de cicloturistes. Així, mitjançant un sistema d'obertura a través d'un electropany, els esportistes tindran accés a vestidors, guixeta i dutxa.