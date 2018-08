Roger Romero desa els guants a l'armari als 39 anys

El manresà Roger Romero ha decidit, als 39 anys, posar punt final a una dilatada carrera esportiva com a porter de futbol, després d'aturar pilotes en porteries tant diverses com la del Manresa a Tercera Divisió, el Marganell, el Sant Pau o l'Avià.

Roger Romero va formar-se al futbol base del Manresa, menys un any de categoria cadet que va estar cedit al Gimnàstic. Un cop acabada l'etapa juvenil, Romero va anar al Sant Pau i posteriorment al Marganell, l'Olesa i l'Avià, en la majoria dels casos a l'anomenada Primera Regional. Romero, després va tenir l'oportunitat de jugar a Tercera Divisió dos anys amb el Manresa, a les ordres del tècnic Josep Antoni Montes, i amb Josep Antoni Moreno com a company de porteria. Les últimes temporades han estat més aviat de hobby per a Romero, al Gimnàstic i a Manresa B, tot i que en el club del Congost encara va haver de donar més d'un cop de mà al primer equip ara fa dos cursos.



Retirar-se ara

La decisió de plegar ara estava clara: «Ja havia pres la determinació a l'inici d'aquesta temporada passada. Només si haguéssim aconseguit l'ascens a Segona Catalana amb el Manresa B potser m'ho hauria repensat. Però no només això no ha passat sinó que el filial del Manresa ni tan sols competirà aquest proper curs per raons, sembla, econòmiques», ha dit Romero, i ha afegit que «sempre he volgut gaudir del futbol. Una de les meves grans satisfaccions va ser el debut a Tercera Divisió amb el Manresa com va fer el meu pare als anys 70, de qui em sento molt orgullós esportivament parlant».



De marcar gols a fer de porter

La majoria de nens quan s'inicien en el món del futbol, el seu gran desig és marcar gols, no pas aturar les pilotes. També el de Roger Romero. «Però un dels seus primers entrenadors al Manresa, Antoni Zumaquero, que havia conegut el meu pare, em va dir que jo havia de fer de porter. Ho vaig provar, i va anar bé. Potser és cosa de gens. Quan vaig ser cadet, l'entrenador que hi havia en aquell moment, no va confiar en mi i em van cedir un any al Gimnàstic, però després em van recuperar de juvenil».

Els dubtes van arribar quan va ser el moment de passar al primer equip perquè «jo tenia clar que volia jugar i vaig veure que seria difícil fer-ho al Manresa. Per això vaig optar pel Sant Pau, on vaig ser-hi dues temporades; altres destinacions van ser el Marganell i l'Olesa, tot i que en aquest club he de reconèixer que no em vaig adaptar. A Avià se'ls va lesionar el porter Santi i l'entrenador Juli Soria em va fitxar i vaig jugar quatre anys amb ells també a Primera Regional».

Després d'aquesta etapa a Avià, «l'Enric Moreno em va venir a buscar per jugar al Manresa a Tercera Divisió. La veritat és que em va fer molta il·lusió. Sabia que de l'Avià al Manresa hi havia un pas molt gran, però tenia ganes de provar-ho. Volia tenir aquesta experiència, tot i que has d'estar preparat perquè en categories altes, normalment hi ha un porter titular i l'altre és suplent; no tant a les categories més baixes quan s'intenta fer contents els dos porters».



Debut contra el Sabadell

Tot i que inicialment Roger Romero no va jugar, malgrat fer-ho bé a la pretemporada, va arribar el dia del debut, el 8 d'octubre del 2006. «L'altra porter, el Josep Antoni Moreno, es va posar malalt i el mateix Montes, l'entrenador, em va trucar per dir-me que jugaria contra el Sabadell. Jo estava tranquil i va sortir bé; vam empatar encara que l'1 a 1 ens el van fer al minut 95 amb una falta llançada magistralment. També recordo molt bé un altre empat (1 a 1) al Miniestadi davant del Barça. Són dies que marquen. Després de jugar amb el Sabadell, vaig tenir continuïtat diversos partits, però Montes, al final, va tornar a optar per Moreno i jo vaig aguantar sense dir res. A les acaballes de la competició, quan ja ens havíem salvat em van tornar a donar patits. La temporada següent vam repetir tant jo com Moreno, que va jugar fins que avançada la lliga ell va marxar, com també molt altres jugadors per problemes econòmics del club, i em vaig quedar jo sol; no vam poder mantenir la categoria. A partir d'aquí ja em vaig prendre el futbol d'una altra manera, més per gaudir i, amb altres companys, vam crear el primer equip del Gimnàstic. Tenia ganes d'estar amb els amics i deixar de banda els entrenaments exigents. Quan el Gimnàstic va decidir retirar el primer equip va ser el Manresa qui va fer filial i vaig anar cap allà».



Un regal capriciós

Al Manresa B, fa dues temporades, Roger Romero va tenir una nova experiència gratificant. «El primer equip blanc-i-vermell es va quedar amb només un porter, el Roman Carrillo, i jo hi havia d'anar de suplent fins que va arribar un regal capriciós. El Roman Carrillo va acumular cinc targetes la setmana abans de jugar a casa de l'Avià, el meu exequip, que també es jugava el descens. Va tornar a ser un partit especial per a mi, malgrat que aquell dia, amb la nostra victòria, l'Avià va consumar el seu descens». De mals records, també en té Roger Romero. Un d'ells amb l'Avià. Era un partit Avià-Parets amb l'ascens Preferent. Ens van empatar quan ja passava de l'hora. Ens vam quedar sense ascens i és una espina que porto clavada». Roger Romero reconeix que «la meva estatura ha estat un handicap per a mi com a porter». Després de plegar, i de moment, l'exporter vol «tranquil·litat, tot i que possiblement més endavant em pugui dedicar a entrenar porters. Quan estava al Manresa ja ho feia. El que no em veig és fent d'entrenador, segur que no».