El Sallent ja prepara la temporada amb la batuta del tècnic Jesús Pelfort

El Sallent prepara d´ahir una nova temporada al grup 4 de Segona Catalana. El conjunt sallentí és entrenat per Jesús Pelfort, el tècnic que l´any passat va agafar l´equip en la recta final de la temporada en el lloc de Jordi Capellas. Les novetats a la plantilla són el migcampista Arnau Ruiz (el curs passat no va jugar per incompatibilitat amb la seva feina) i els centrals Toni Liria (Súria) i Oriol Noguero (Avinyó); a més, pugen del juvenil, Pau López, Brian López i Òscar Martín. Han causat baixa, els centrals Cristian Martín i Xavier Sansegundo i l´extrem Isaac Vidal.

Jesús Pelfort no dóna encara per tancada la plantilla a l´espera d´algun reforç, sobretot la defensa. El calendari de partits de pretemporada comença aquest mateix dissabte al camp del Solsona (Segona Catalana) a les 7 de la tarda. Seguirà el dimecres 8 a Vic (Primera Catalana); el dissabte 11 a Avià (Tercera Catalana); el dimecres 11 a Navarcles (Quarta Catalana); i el diumenge 19 a Artés (Tercera Catalana); el dimecres 22 i i el divendres 24, participació en la Copa Cor de Catalunya del Joanenc contra l´Avià i el Berga respectivament; en cas de no classificar-se per jugar la final d´aquest torneig de Sant Joan de Vilatorrada (dissabte 25), l´equip sallentí faria un entrenament diferent, a la platja, el diumenge 26.

L´entrenador Jesús Pelfort té clar que «per a nosaltres, la pretemporada durarà sis setmanes, encara que la competició comenci abans, el 2 de setembre».