Ariadna Arisó deixa la sincronitzada per centrar-se en el món del triatló

«Crec que ja he complert tots els objectius en la sincro. Ara vull nous reptes», se sincerava la nedadora de Berga, Ariadna Arisó, qui després de quasi nou anys en el món de la natació sincronitzada ha decidit retirar-se per centrar-se en les competicions de triatló.

El triatló, però, no és l'únic motiu pel qual la exnedadora del Tossalet de Berga deixa la sincro. «A més, també em vull centrar en la meva carrera universitària. La sincro em treu molt temps i ara vull començar la carrera d'INEF», explica Arisó.

La berguedana ha dedicat bona part d'aquests nou anys a entrenar i a competir en sincronitzada. «En sincro entrenes cada dia moltes hores i les competicions no són tan seguides. En bona part, un dels motius és que també vull tenir més temps. El triatló, a més, és un esport en què les competicions són més seguides.

Arisó sempre ha estat una apassionada de la natació i de córrer. «Des de sempre m'ha agradat anar a córrer i la natació. Quan entrenava sempre era la més ràpida i crec que puc tenir un bon futur en el triatló», destaca.

Ara bé, deixar enrere quasi nou anys de sincronitzada no és fàcil per a la berguedana. «En aquest temps he conegut moltes amistats i m'he endut moltes experiències que m'han fet créixer com a esportista i persona», diu Arisó.

La berguedana va començar als deu anys al Tossalet de Berga i ha aconseguit participar en un Mundial absolut amb la selecció espanyola. Aquesta, sens dubte, és la millor experiència per a la nedadora berguedana. Malgrat tot, Arisó ha competit arreu de l'Estat i del món, i ha aconseguit ser tercera d'Europa júnior i sumar tres medalles de bronze europees en aquesta categoria. A més, ha estat una referent juvenil a l'Estat, ja que ha copsat les primeres posicions dels campionats d'Espanya.

«Considero que la meva trajectòria ha estat molt enriquidora per a mi i no la canviaria per res. Una no disputa el Mundial cada dia», manifesta Arisó, qui va finalitzar cinquena a Budapest en l'exercici de combo.

En aquests moments, Arisó s'està recuperant d'una displàsia de maluc que l'ha fet perdre's la darrera temporada de sincro. Tot i això, la berguedana no ha deixat d'entrenar i de preparar-se per al triatló. «Segueixo entrenant, però fins d'aquí a uns quatre mesos, aproximament, no estaré al cent per cent per competir», afirma.

Arisó participarà en proves del triatló amb l'equip Fasttriatlon del Club Natació Montjuïc.