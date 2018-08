El Barça de la pretemporada torna a mostrar dues cares

El Barça va perdre contra la Roma (2-4) en un segon partit de pretemporada que va deixar sensacions similars al primer. En la meitat inicial, els blaugrana van ser millors als romans i només quan van arribar els canvis i el conjunt barcelonista va ser més un Barça B que un primer equip van arribar els forats defensius i els gols del rival, tal com va succeir davant del Tottenham.

Entre les bones notícies, la presència d'un Rafinha que, amb el rendiment actual, no desentonaria tant en un 4-3-3 com en un 4-4-2. Davant de l'equip de Di Francesco va anotar el primer gol. També ha fet dues bones primeres parts Arthur, que s'entén molt bé amb un Sergi Roberto que ha assumit amb naturalitat el rol de mig centre, el de Sergio Busquets.

Pel que fa a Malcom, també es va estrenar amb el 2-1 contra el que podia haver estat el seu equip. És un extrem ràpid amb més tendència a buscar zones interiors que no pas a desbordar, amb la qual cosa es pot destorbar amb Messi, però té bona relació amb el gol. També bona pretemporada de Lenglet. Amb ell al camp, el Barça només ha rebut un dels sis gols encaixats.

On encara hi ha dubtes és al lloc de lateral esquerra suplent, en la lluita entre Miranda i Cucurella. Ahir es va fer oficial el fitxatge de l'home al qual substituiran, Lucas Digne, per l'Everton. El Barça rebrà 20,2 milions d'euros més 1,5 en variables.