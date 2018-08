Catorze cicloturistes completen la sortida a la Nit de Lluna Plena

Organitzat per l'Associació de Cicloturisme Randonneurs Catalunya, es va celebrar la clàssica sortida Nit de Lluna Plena, que va reunir 14 participants vinguts d'arreu del país. Els ciclistes van sortir de la plaça 11 de setembre de Sant Fruitós per fer una excursió nocturna per les comarques del Bages, el Berguedà, el Ripollès i Osona, amb un recorregut total de 188 quilòmetres. Com cada any, al refugi del coll de la Merolla, –entre el Berguedà i el Ripollès– va tenir lloc el sopar festa. Després, els participants van retornar cap a Sant Fruitós, on van arribar de matinada, sense que hi hagués cap abandonament.