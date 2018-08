L'Egiba es projecta en el tapís europeu

La ciutat escocesa de Glasgow s'ha convertit aquests dies en la seu d'uns petits Jocs Olímpics a mig camí en el temps entre els de Rio i els de Tòquio. Sis esports, la natació, el ciclisme en pista, el golf, el rem, el triatló i la gimnàstica artística, hi viuran els respectius Campionats d'Europa, una celebració que dura onze dies i als quals s'afegeix Berlín, la setmana vinent, com a seu del màxim torneig continental d'atletisme.

El gegantí SSE Hydro, amb capacitat per a 13.000 persones, serà la seu de la gimnàstica i l'escenari que veurà el debut, entre avui i demà, en la màxima competició europea per equips de dues bagenques de quinze anys. Andrea Carmona, de Fonollosa, que és a punt de fer-ne setze i formarà part de l'equip espanyol sènior, i la manresana Lorena Medina, del júnior, intentaran aconseguir la millor classificació possible. Totes dues tenen assegurada la seva participació avui i demà. Provaran de classificar els seus equips per a les finals de dissabte i, si tot anés de manera inesperadament perfecta, competirien diumenge si entren a la final d'algun dels aparells, objectiu molt complicat.



Amb les seves ídols

Carmona i Medina estan acompanyades a Glasgow pels seus entrenadors a l'Egiba, Xavi Casimiro i Míriam Font. El primer explica que la presència de les seves pupil·les a la ciutat escocesa és «com plantar la llavor del que ha de ser la seva presència en futures cites». Segons explica, «l'Andrea té més presència en competicions internacionals, però venir aquí impressiona, sobretot perquè ara competeix davant de gimnastes de vint anys o més que fins fa poc eren les seves ídols». L'equip estatal sènior està format, a més, per Paula Raya, Anita Pérez, Helena Bonilla i Cintia Rodríguez. Casimiro explica que «en cada aparell participaran tres de les gimnastes. Tenim esperances en l'exercici de terra de l'Andrea, que és el que fa millor. Entrar en la final per aparells és molt difícil, perquè estem parlant de les vuit millors d'Europa, però ser aquí és un primer pas, en el sentit que les jutges la coneixeran. És fer un primer pas molt important de cara al futur. Cal comptar que encara té quinze anys i que té molta competició per endavant».

Pel que fa a Lorena Medina, prendrà part demà en els quatre aparells. «No hi ha una classificació individual, però seria un bon resultat que, comptant totes les actuacions, fos de les 24 primeres i entrés en una hipotètica final, tot i que serà complicat. El campionat és molt igualat. Pel que fa a l'equip espanyol, en el darrer europeu va ser quinzè i ara esperem millorar».



Entrar a la roda

L'altra entrenadora de Carmona i Medina, Míriam Font, també explica que «és molt complicat poder situar una gimnasta en la categoria sènior i una altra en la júnior en un campionat com aquest. Ho hem aconseguit, i això significa que el club pot entrar a la roda de convocatòries per a europeus, mundials i Jocs Olímpics. A més, pensant en les més joves que hi ha al club, és un exemple que estem fent bé la feina i que amb dedicació es pot arribar a conquerir la classificació per entrar en competicions tan rellevants com aquesta».