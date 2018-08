Els millors 'bikers' catalans de descens van competir a Súria

La primera edició del Súria to Death, organitzada de forma excel·lent pel club DH to Death CC, va celebrar-se el cap de setmana passat. Es tractava de la sisena i penútlima prova de la Copa Catalana de Descens. Hi van prendre part uns 90 bikers, que van gaudir de valent d'un circuit preparat amb detall pels organitzadors i que van lloar molts participants.

Les classificatòries disputades dissabte eren un preludi del que acabaria passant diumenge a les finals: duel interessantíssim entre el vigent líder de la Copa Catalana, Isaac Perich (La Tribu BTT), i el descender canari Edgar Carballo (Valdebicis), un dels ciclistes més rellevants del panorama estatal i campió de l'Open d'Espanya de DH 2018, que s'acabaria imposant, amb un Perich que va confirmar el seu ampli lideratge de la Copa Catalana. En fèmines, tot i marcar el segons temps a les classificatòries, la lleidatana Ares Masip (Colomina DH Team) es va imposar amb claredat. Menció especial al júnior Aaron Querol (ACA), que va signar un cinquè lloc escratx i el primer júnior, i a Pau Lagraña (La Tribu BTT), setè a la general i primer en cadet.

Els vencedors per categories van ser: en tàndem, David Fabiola (Hostalric CC); en infantils, Isaac Lagraña (La Tribu BTT); en cadets, Pau Lagraña (La Tribu BTT); en júniors, Aaron Querol (ACA); en màster 30, Francesc Bonada (Gavarres CC); en màster 40, Iban Jiménez (Gavarres CC), en màster 50, Ramon Figueras (Moto Club Igualada); en elit, Edgar Carballo (Valdebicis); i en fèmines, Ares Masip (Colomina DH Team).

La Copa Catalana es tancarà el proper 2 de setembre a Vallnord.