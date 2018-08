El Sallent ja prepara la temporada amb Jesús Pelfort i cares noves a la defensa

El Sallent va començar dimarts els entrenaments per preparar la nova campanya arxiu particular

El Sallent prepara des de dimarts una nova temporada al grup 4 de Segona Catalana. El conjunt sallentí és entrenat per Jesús Pelfort, el tècnic que l'any passat va agafar l'equip en la recta final de la temporada en el lloc de Jordi Capellas. Les novetats a la plantilla són el migcampista Arnau Ruiz (el curs passat no va jugar per incompatibilitat amb la seva feina) i els centrals Toni Liria (Súria) i Oriol Noguero (Avinyó). A més, pugen del juvenil Pau López, Brian López i Òscar Martín. Han causat baixa els centrals Cristian Martín i Xavier Sansegundo i l'extrem Isaac Vidal.

Jesús Pelfort no dona encara per tancada la plantilla, a l'espera d'algun reforç, sobretot la defensa. El calendari de partits de pretemporada comença aquest mateix dissabte al camp del Solsona (Segona Catalana), a les 7 de la tarda. Seguirà el dimecres 8 a Vic (Primera Catalana); el dissabte 11 a Avià (Tercera Catalana); el dimecres 11 a Navarcles (Quarta Catalana); i el diumenge 19 a Artés (Tercera Catalana). El dimecres 22 i el divendres 24, participació en la Copa Cor de Catalunya del Joanenc, contra l'Avià i el Berga, respectivament. En el cas de no classificar-se per jugar la final d'aquest torneig de Sant Joan de Vilatorrada (dissabte 25), l'equip sallentí faria un entrenament diferent, a la platja, el diumenge 26.

L'entrenador Jesús Pelfort té clar que «per a nosaltres, la pretemporada durarà sis setmanes, encara que la competició comenci abans, el 2 de setembre».