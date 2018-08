Thierno Boubacar, el representant del club en el torneig masculí, competeix la setmana vinent

La participació d'Andrea Carmona i de Lorena Medina en els europeus femenins és només la primera part de la fita aconseguida per l'Egiba. Dilluns que ve, el manresà Thierno Boubacar va cap a Glasgow per prendre part en el torneig masculí. Aquest seguirà la mateixa cadència que el de les noies, i veurà la primera jornada del concurs individual dijous que ve, dia 9 d'agost, la segona, el dissabte 11, i la tercera, la de la final per aparells, el diumenge 12.



Estiu ocupat

Els europeus seran la segona gran competició que Boubacar afronta aquest estiu. Amb la mateixa formació, Espanya va assistir als Jocs Mediterranis de Tarragona, a final del juny passat, on va guanyar la medalla d'or en la competició per equips. El gimnasta de l'Egiba va participar, aleshores, en els aparells de cavall amb arcs, barra fixa, salt i paral·leles. Aquest és el seu millor aparell i amb el qual podria tenir més possibilitats.

El combinat espanyol competirà amb la mateixa formació que a Tarragona. Així doncs, Alberto Tallón, Nicolau Mir, Ray Zapata i Néstor Abad acompanyaran Boubacar a Escòcia.