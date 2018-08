Tomic serà blaugrana dos anys més i el Joventut fitxa Mathias

El Barça Lassa va informar ahir la renovació del seu pivot Ante Tomic fins a l'estiu del 2020. El pivot croat, que va arribar al Palau fa sis anys, ha tingut una actuació irregular en els darrers però va reviscolar amb l'arribada de Svetislav Pesic a la banqueta. Als 31 anys, és l'estranger que ha vestit més cops la samarreta del Barça.

Pel que fa a l'apartat de fitxatges, un altre dels equips catalana de la lliga Endesa, el Divina Seguros Joventut, va anunciar la contractació de l'escorta Dakota Mathias, de 23 anys, format a la Universitat de Purdue i que viurà la seva primera experiència internacional. És el tercer fitxatge dels badalonins després dels de Dawson i Morgan. Destaca per tenir un gran llançament de tres punts, tant creat per ell mateix com a partir de treure partit dels bloqueigs dels companys.

També ahir, dos jugadors de l'ACB van canviar d'equip. El Cafés Candelas Breogán ha contractat l'escorta Lucio Redivo, que es va donar a conèixer a la lliga la temporada passada de la mà del RETAbet Bilbao, amb el qual va fer una mitjana de deu punts per partit. D'altra banda, el Monbus Obradoiro ha aconseguit la cessió del jove pivot islandès Tryggvi Hlinason, que arriba procedent del València Basket.