La VolCAT 2019 ha ampliat modalitats i ja té obertes les inscripcions

Si fa uns dies la VolCAT anunciava més dies de bicicleta de muntanya, en passar a ser una prova de 4 etapes, ara ja tenen obertes les inscripcions per a l'any que ve (del 18 al 21 d'abril).

El seu preu és el més competitiu entre les curses de categoria UCI S2. Fins a l'1 de novembre, el preu per participar a la VolCAT 2019 és de 190 ?. Quantitat que s'incrementarà fins als 210 ? fins a l'1 de febrer i a 230 ? després d'aquesta data. Alhora, també s'estrena la VolCAT Half (de dues etapes). Una manera més gradual de conèixer l'essència VolCAT, per tan sols 95 ? fins a l'1 de novembre. La VolCAT 2019 ofereix dues modalitats de participació. La PRO, destinada a corredors que busquen la competició, i la OPEN, en la qual es pot formar part amb llicència cicloturista. A més, en modalitat OPEN també existeixen les categories per parelles amb duo masculí, duo femení i duo mixt. Inscripcions disponibles a TicketOCI.