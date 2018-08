Xevi Bonet i Sergi Claret s'adjudiquen el títol europeu per equips a Portugal

Després de dues setmanes de competició a Montalegre (Portugal), amb vuit mànegues vàlides, la selecció estatal de parapent va aconseguir el títol europeu en la modalitat per equips. I va fer-ho amb dos manresans, Sergi Claret i el veterà Xevi Bonet, que van ser els esportistes que van aconseguir una millor classificació individual del combinat espanyol.

Xevi Bonet va situar-se en la novena posició (amb 5.271 punts) d'una classificació encapçalada pel britànic Theo Warden (5.348), seguit de l'alemany Torsten Siegel (5.346) i l'italià Aberto Biagio Vitale (5.328). D'altra banda, Sergi Claret va aconseguir la 26a plaça, amb 5.121 punts, d'entre 150 participants.

Per a la selecció estatal , a més a més dels esmentats Xevi Bonet i Sergi Claret, també van puntuar Francisco Javier Reina (25è a la classificació individual) i Fèlix Rodríguez (33è). L'equip espanyol va dominar les tres primeres mànegues, però a la quarta va caure a la quarta plaça i no va recuperar el lloc capdavanter fins a la setena jornada puntuable. El primer lloc el va aconseguir conservar fins al final de la competició.

El lloc on es va volar està situat al nord de Portugal, amb altes muntanyes i valls obertes, envoltat d'àmplies planícies. L'espai, especialment bo per a triangulacions locals fins a 100 km. La zona és generalment fàcil de volar. No hi ha llocs perillosos destacables, la visibilitat és bona i els obstacles normalment es detecten clarament. En general, no hi ha llocs prohibits per volar o aterrar.