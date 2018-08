Bagà manté les inscripcions obertes per a la cursa de diumenge

Els Amics de l'Atletisme de Bagà mantenen obertes les inscripcions per a la cursa popular que tindrà lloc aquest diumenge a partir de les nou del matí. Hi haurà categories entre la minibenjamí les sèniors amb distàncies entre els 650 metres i els 8,1 quilòmetres de recorregut. Per obtenir més informació, es pot entrar al lloc web atletismebaga.cat. Durant les properes setmanes també se celebrarà la Roca Tiraval, el proper dia 11, de 3,5 quilòmetres, i l'endemà, el Trail Moixeró, amb curses de 39 i 17 quilòmetres.