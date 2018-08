El Barça sorprèn tothom i podria fitxar Arturo Vidal

Al final sembla que el perfil del centrecampista que buscava el Barça no serà associatiu, com es pretenia amb els intents de fitxatge de Rabiot o de De Jong, sinó més batallador. El club blaugrana ha sorprès tothom, com ja va fer amb la contractació de Malcom, i és a punt de tancar la del centrecampista xilè de 31 anys Arturo Vidal. Segons fonts del Bayern de Munic i del Barça, ahir al vespre l'operació estava ben encarada per una quantitat que no passaria dels 30 milions d'euros.

Sembla que l'arribada del centrecampista sud-americà és una petició expressa del tècnic, Ernesto Valverde, que vol dotar de més múscul el centre del camp després de la marxa de Paulinho al Guangzhou Evergrande. Així, l'entrenador torna a mostrar la seva preferència per nodrir el centre del camp, després del 4-4-2 que va utilitzar durant una bona part de la temporada passada, en detriment de jugar amb més atacants. Un dels dubtes és conèixer quin serà l'estat físic d'un Arturo Vidal que l'any passat es va perdre quatre mesos per lesió.



Un possible lateral

No va ser l'únic rumor amb possibilitats de convertir-se en realitat ahir a Can Barça. Abans va sorgir la informació segons la qual els blaugrana estan interessats en el lateral dret senegalès de 19 anys Moussa Wagué, procedent de l'Eupen belga. Alternaria el Barça B i el primer equip davant la lesió del lateral mallorquí del filial Mateu Morey.