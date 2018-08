El CF Martorell presenta Xavi Morón com a nou coordinador general

El Club Futbol Martorell va presentar el barceloní Xavi Morón, de 40 anys, com a nou coordinador general del club a partir d'aquesta temporada. Després de la renúncia d'Ismael Capilla al càrrec per motius personals, la directiva ha decidit apostar per Morón, que va ser jugador del filial del RCD Espanyol, a Segona Divisió B, i va ser convocat pel primer equip blanc-i-blau en la disputa de la Copa Intertoto, el curs 1998-99. Morón viu a Esparreguera, és enginyer elèctric i treballa en una multinacional alemanya, en el sector de l'automoció.



Potenciar la formació

En la seva presentació, Morón va explicar que, un cop Capilla va anunciar que renunciava al càrrec a la junta directiva, el director esportiu, Jordi Galera, va fer la proposta formal de contractar-lo. «La directiva m'ha traslladat que el vessant formatiu és un dels pilars d'acció de l'entitat i, a partir d'aquí, la meva intenció és potenciar-la al màxim. Tinc clar que on es pot separar l'aspecte de la competició del de la formació i, des d'aquesta perspectiva, marcarem els objectius a curt i a mitjà termini». Abans de començar el setembre, Morón haurà de fer un treball exhaustiu i marcar les línies de treball.

En la seva vessant de jugador, Morón va seguir jugant a Segona B a l'Algesires, l'Écija i l'Aurrerá, abans de penjar les bótes al Martinenc. Un cop retirat dels terrenys de joc, l'esparreguerí es va incorporar a la coordinació del Martinenc per acabar a l'Espanyol com a tècnic del futbol base i dirigint el juvenil A a Divisió d'Honor. Ara afronta l'intent d'impulsar el vessant esportiu del Martorell.