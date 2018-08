El Gran Canària reforça el seu joc exterior amb l'ala físic Chris Evans

Chris Evans és nou jugador de l'Herbalife Gran Canària després de l'acord entre el club i l'AS Mònaco. Un tres físic que arriba per reforçar la parcel·la defensiva de l'equip i que es converteix en la quarta incorporació canària per a la pròxima temporada.

El nord-americà arriba com un jugador «físic i enèrgic» que li permet ser un «home difícil d'aturar», segons el comunicat del club canari. Evans medeix 2,03 metres d'alçada i entre les seves qualitats destaca una imponent presència defensiva.

Després de no ser seleccionat en el draft del 2013 de l'NBA, Evans ha anat acumulant experiència a Europa com a jugador de l'Aries Trilaka grec, dels italians Trapani i Sacafati, i de l'Hapoel Tel-Aviv israelià. El darrer equip d'Evans va ser el Mònac,o amb qui va firmar una mitjana de 13,3 punts per partit i 4,5 rebots.

L'arribada del nord-americà al conjunt canari se suma a les incorporacions de Clevin Hannah, Kim Tillie i DJ Strawberry.