Un penal permet que el Girona venci el Sabadell

Un gol de Portu, en transformar un penal a la segona part, va permetre al Girona derrotar el Sabadell, de Segona Divisió B (0-1), a la Nova Creu Alta, en el primer partit dels homes d'Eusebio en territori estatal, després de les gires a Anglaterra i a l'Índia. En el conjunt blanc-i-vermell va tornar a tenir protagonisme el manresà Èric Montes, amb fitxa del filial, el Peralada-Girona B, que va actuar 75 minuts i va estar a punt d'aconseguir un gol en una rematada de cap que va anar a fora.

El Girona encara intenta trobar el punt de forma que el va portar a ser una de les revelacions de la temporada passada. Ahir va fer un equip amb força suplents de l'any passat i van ser els titulars els que van anar entrant a poc a poc. Va ser un d'ells, Portu, qui va posar a prova el porter arlequinat tot just després d'entrar al camp i, tot seguit, va disposar de l'oportunitat per desnivellar el resultat per unes mans de Rubio. El murcià no va errar el llançament.