Andrea Carmona i l'equip estatal acaben setens a l'europeu

La gimnasta de Fonollosa Andrea Carmona, del Club Egiba de Manresa, ha millorat aquest dissabte la seva actuació de dijous i ha ajudat el combinat estatal a mantenir la setena posició obtingut en la primera jornada dels Campionats d'Europa que es disputen a Glasgow.

La jove esportista bagenca, de només quinze anys, ha evitat la caiguda del primer dia, ha afinat la seva posada en acció amb un exercici de gran dificultat i ha aconseguit un meritori 12,233 en terra, el seu millor aparell. Ha superat de llarg, d'aquesta manera, l'11,233 de la jornada inicial.

Carmona ha col·laborat al 150,063 total de l'equip espanyol, tres punts menys que en la jornada inicial, però que ha servit per mantenir el setè lloc davant de l'escomesa d'Hongria, que ha acabat menys de tres dècimes a darrere. De les espanyoles, Ana Pérez ha competit en tots els aparells. Ha destacat el 13,700 en salt; Helena Bonilla n'ha fet tres, amb un 13,433 en aquest mateix aparell, que també ha estat el millor dels dos que ha encarat Paula Raya, amb un 13,200.

La medalla d'or ha estat per a Rússia, amb 165,195 punts, davant de França (161,131) i Holanda s'ha endut el bronze (159,563). A continuació, i just a davant d'Espanya, s'han classificat Gran Bretanya (157,263), Ucraïna (152,129) i Itàlia (151,496). Aquest diumenge, dia 5, es fan les finals per aparells sense presència de cap gimnasta espanyola.

Les gimnastes de l'Egiba marxen de l'europeu amb un bon paper. La gironellenca Lorena Medina, en júniors, va obtenir finalment la dissetena millor nota de totes les participants divendres i va ser la millor d'un conjunt espanyol que va finalitzar onzè.