El Barça fitxa Arturo Vidal pendent de la revisió mèdica

L'estat del genoll dret d'Arturo Vidal determinarà el seu fitxatge pel Barça. Així ho va informar ahir a tres quarts d'onze de la nit el Barça, en un escuet comunicat que explicava que ha arribat a un acord amb el Bayern de Munic pel traspàs del jugador xilè, de 31 anys. Segons el comunicat, l'acord és per a les tres properes temporades, però dependrà de la revisió mèdica que el jugador «passarà durant els propers dies».

Fent una recapitulació del dia d'ahir, que va ser llarg, Arturo Vidal va ser la principal novetat del dia en l'entrenament del Bayern de Munic. El xilè es va entrenar amb normalitat per primer cop després de la cirurgia al genoll dret de fa quatre mesos que l'havia apartat del terreny de joc. Posteriorment, Vidal abandonava l'hotel on es trobava concentrat l'equip bavarès i es dirigia cap a l'aeroport per viatjar a Barcelona juntament amb el director esportiu del club alemany, l'exjugador bosni Hasan Salihamidzic.



Arriba el lateral Wagué

L'arribada de Vidal no va ser l'única del dia dels culers. I és que el club blaugrana també va fer oficial ahir el fitxatge del lateral dret Moussa Wagué per al Barça B, encara que estarà a cavall amb la plantilla de Valverde. És un lateral senegalès de 19 anys que jugava al KAS Eupen de Bèlgica. La firma dels contractes tindrà lloc els pròxims dies. Ahir va passar la revisió mèdica i avui s'entrenarà per primera vegada amb els companys a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La seva arribada respon a la necessitat de buscar un substitut de Mateu Morey al filial blaugrana, qui serà operat del genoll esquerre. Wagué, però, també serà una alternativa per al primer equip, així que compaginarà els entrenaments amb el primer equip i el B.



El Barça i el Sevilla també haurien arribat a un acord pel traspàs d'Aleix Vidal, que es convertirà en jugador del club andalús una vegada superi el reconeixement mèdic. Després de setmanes de negociació, Vidal tornarà a Sevilla, club que el va traspassar al Barça per 17 milions fa tres anys. A falta de la confirmació, el traspàs es tancar per 9 milions d'euros.