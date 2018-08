El Baxi tornarà a l'ACB a la pista de l'Estudiantes

El dia de Pasqua del 2017, en un WiZink Center molt buit, l'ICL Manresa va plantar cara però va acabar perdent per un ajustat 95-90 contra el Movistar Estudiantes. Era un partit sense cap transcendència classificatòria, amb el conjunt que aleshores entrenava Salva Maldonado salvat i el que preparava Ibon Navarro, a punt de segellar el descens matemàtic a la LEB Or. Serà molt diferent del de final de setembre, el qual marcarà el principi de lliga per als dos equips, amb plantilles diferents, amb dos tècnics catalans a les banquetes, Josep Maria Berrocal i Joan Peñarroya, i amb tota la competició de la lliga Endesa per endavant.

La visita al Movistar Estudiantes representarà el retorn dels bagencs, ara Baxi Manresa, a la màxima competició. L'equip català ha perdut en aquest pavelló en les sis últimes visites. De fet, l'última victòria data del 13 de gener del 2011 (67-77), amb 16 punts de Sergiy Gladyr, que va ser el màxim anotador visitant. Tot i això, no és un partit impossible de guanyar i pot representar un bon retorn.



Sis 'europeus' en set partits

El principi del lliga del Baxi, però, no és còmode. En les set jornades següents s'ha de veure les cares amb sis conjunts que disputen competicions europees. Serà interessant tenir dos derbis en dos dies a principi d'octubre. Les jornades 2 i 3 es juguen en quatre dies i, en tots dos casos, els manresans actuen al Congost contra els altres dos rivals catalans de la lliga. El Barça Lassa, el mateix rival amb el qual es va estrenar com a amfitrió fa dues temporades, i al qual ja s'haurà enfrontat el Baxi a la Lliga Catalana, i el Divina Seguros Joventut desfilaran, un darrere l'altre, per la capital bagenca. Després, dos rivals europeus entrenats per extècnics del Manresa, l'Andorra d'Ibon Navarro a domicili i l'Unicaja de Luis Casimiro a casa. Tot seguit, l'UCAM Múrcia, el Gran Canària, que serà a l'Eurolliga, i el València per cloure un tram realment complicat.

Per contra, el final no sembla tan difícil. Tot i que visitarà el Baskonia i rebrà l'Andorra ja entrat el mes de maig, després jugarà a la pista del Joventut, s'enfrontarà al Fuenlabrada al Congost i visitarà el Tecnyconta Saragossa per posar punt final a la competició, en cas que no es torni a arribar als play-off.

El calendari sortejat ahir és totalment asimètric, amb jornades amb partits canviats en totes elles. A més, els duels en competicions europees i els possibles quarts de final de l'Eurolliga poden fer canviar algunes jornades en els mesos de març i abril.