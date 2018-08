Dani Garcia va cedit al Peñas i Álex Mazaira, al Zornotza de Plata

El Baxi Manresa va informar ahir que el base mataroní Dani Garcia anirà cedit al Levitec Osca, equip de la lliga LEB Or, la propera temporada. El jugador va debutar la temporada passada en el primer equip manresà i va tenir bones actuacions, sobretot substituint les baixes per lesió d'un dels bases de la primera plantilla, el lituà Jakis Gintvainis. Garcia tindrà minuts, precisament, a un equip al qual també van actuar els dos bases de la primera plantilla manresana la temporada passada a la LEB Or, Lluís Costa i el ressenyat Gintvainis.

D'altra banda, l'ala pivot gallec Álex Mazaira, que la temporada passada va alternar minuts al primer equip amb la majoria de partits al CB Martorell,de LEB Plata, repetirà aquesta categoria, ja que jugarà cedit al Zornotza Saskibaloi d'Amorebieta. D'aquesta manera, seguirà la seva formació.

Els propers dies també es pot confirmar la desvinculació del club d'Ahmed Khalaf, que jugarà a la lliga egípcia.