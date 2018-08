Dani Pedrosa domina els lliures de Brno i Martín hi viu una jornada cruel

El pilot català Dani Pedrosa (Repsol Honda), a MotoGP, i els alemanys Marcel Schrötter (Kalex) i Philipp Ottl (KTM), a Moto2 i Moto3, respectivament, van dominar la primera jornada d'entrenaments lliures al Gran Premi de la República Txeca, en un dia en què el líder de la categoria petita, Jorge Martín (Honda), va patir un accident que li impedirà córrer la cursa de diumenge.

El de San Sebastián de los Reyes va patir una dura caiguda en el revolt 10 del circuit i es va fracturar el radi esquerre, fet que farà que no pugui competir aquest diumenge i que el seu principal rival, l'italià Bezzecchi (KTM), pugui avançar-lo en la general.

En la categoria reina, Pedrosa va tornar a liderar un entrenament, fet que no aconseguia des de la cita de l'Argentina. Per la seva banda, l'italià Danilo Petrucci (Ducati) va tancar la sessió per darrere del català, mentre que l'espanyol Álvaro Bautista (Ducati) va ratificar les seves bones sensacions del cinquè lloc a Sachsenring completant el podi de la jornada d'ahir.

Mentrestant, el líder del Mundial, Marc Márquez (Repsol Honda), només va poder ser desè, per darrere d'homes com Andrea Dovizioso (Ducati), cinquè; Maverick Viñales (Yamaha), sisè; o Valentino Rossi (Yamaha), setè. A més, Jorge Lorenzo (Ducati) va acabar quinzè.