Lorena Medina lidera l'onzè lloc de l'equip estatal júnior

La gimnasta gironellenca de l'Egiba Lorena Medina, de quinze anys, va ser l'autèntica líder de la selecció espanyola júnior, que ahir va finalitzar onzena en el concurs per equips dels Campionats d'Europa que es disputen a Glasgow. Medina no només va ser la gimnasta de l'equip estatal que va obtenir la millor nota, sinó que va ser dinovena en el total de totes les participants, un resultat magnífic per a l'esportista del Berguedà.

D'aquesta manera, en el concurs per equips, Espanya va sumar un total de 149,561 punts, a poc més d'un punt d'entrar al top 10, una llista que va tancar la selecció holandesa. La medalla d'or va ser per a Itàlia, que va sumar un total de 161,063 punts, davant de la selecció de Rússia, que va obtenir la plata, amb 160,363 punts, i de la Gran Bretanya, amb 158,931 punts en total.



La més regular

L'actuació de Medina va ser molt bona i, sobretot, molt regular. Va obtenir un 13,333 en salt, un 12,466 en barra d'equilibris, un 12,366 en terra i un 12,166 en paral·leles. Només va ser la millor en el penúltim d'aquests aparells, però la seva regularitat li va fer sumar més punts que les seves companyes i va ser la dinovena de totes des gimnastes, amb un total de 50,331 punts.

Pel que fa a les seves companyes, Claudia Villalba va ser 28a amb 48,465 punts, just davant d'Alba Asencio,que va ser 29a amb 48,465. Alba Petisco va ser 34a amb 47,965 punts. L'equip tenia la baixa de Berta Pujades, que en un dels entrenaments premis, a principi de setmana, es va trencar un dit del peu i va haver de ser baixa. Espanya, amb l'onzè lloc, va superar la quinzena posició obtinguda en els darrers europeus.



Avui, la final sènior

Després del bon resultat de Lorena Medina, avui torna a ser el torn d'Andrea Carmona, que afrontarà, juntament amb el combinat estatal, la final per equips en la categoria sènior. Els vuit equips supervivents arrenquen des de zero i la gimnasta de Fonollosa tindrà l'oportunitat de repetir el seu exercici de terra, que té una gran dificultat i amb el qual va sumar 11,233 punts dijous.